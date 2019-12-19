2019-12-19T10:20:12+03:00
Происшествия

В Казани водитель на скорости врезался в стену, погибли два человека

Авария произошла ночью 19 декабря в Советском районе
Лика ИСАЕВА
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Удар был такой силы, что автомобиль превратился в груду железаУдар был такой силы, что автомобиль превратился в груду железа
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Смертельная авария произошла в поселке Царицыно в Советском районе столицы Татарстана 19 декабря, в среду, в 0.13. По предварительным данным, 30-летний водитель отечественной легковушки "Лада Приора" на большой скорости, проезжая по улице Каспийской, не вписался в поворот при спуске с Царицынского бугра, и врезался в стену кирпичного частного дома на улице 1-ая Владимировская.

Удар был такой силы, что автомобиль превратился в груду железа. Водитель и его 36-летний пассажир скончались на месте от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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