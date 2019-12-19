В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" задержали автомобиль со 100 килограммами наркотиков
Крупную партию наркотиков - солей задержали вчера, 18 декабря, сотрудники Госавтоинспекции Казани на посту "Малиновка" на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа". Собственный источник "Комсомольской правды Казань" сообщил, что в салоне и багажнике легковушки "Хёндэ Элантра" с госномерами Московской области обнаружили более 100 килограммов запрещенного вещества. Водителем оказался 37-летний житель Москвы.
По показаниям мужчины, он должен был посетить Уфу, затем отправиться со своим грузом в Улан-Удэ.
Мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконный оборот наркотиков".
ИСТОЧНИК KP.RU
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