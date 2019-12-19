В Казани задержан водитель бензовоза, устроившего смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 06:45 2019-12-19T06:45:57+03:00

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Смертельное ДТП произошло утром 18 декабря в Советском районе столицы Татарстана. На глазах многочисленных очевидцев полуприцеп грузовика, проезжавшего по улице мимо поворота на поселок Нагорный, на большой скорости занесло на встречку и в него врезалась иномарка "Фольскваген Гольф". Этот автомобиль превратился в груду железа, шансов выжить у 61-летнего водителя не было, он скончался на месте.

Грузовик скрылся с места происшествия, его объявили в розыск, объявив план "Перехват".

Через несколько часов грузовик МАЗ и водителя обнаружили. Выяснилось, что 6 марта 36-летнего мужчину лишили водительских прав за пьянку за рулем. Но лишенец снова сел за руль и совершил смертельную аварию.

Сейчас водитель задержан. За совершение смертельного ДТП ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU