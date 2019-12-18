2019-12-18T18:54:58+03:00
Недвижимость

В Татарстане тепло- и водоснабжение двух районов хотят улучшить за счет федеральных денег

Речь идет о более чем миллиарде рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Речь идет пока о трех заявках.Речь идет пока о трех заявках.Фото: Олег УКЛАДОВ
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По заявлениям главы Минстроя Татарстана Ирека Файзуллина, сейчас республика готовит заявки на получение федеральных денег для улучшения систем тепло- и водоснабжения в Бугульминском и Елабужском районах.

Речь идет о более чем миллиарде рублей, которые Татарстан планирует получить от госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Так, Бугульминский район должен предоставить уже готовую заявку на модернизацию систем теплоснабжения до 24 декабря этого года, а Елабужский район работает сразу над двумя заявками по улучшению водоснабжения и водоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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