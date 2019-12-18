2019-12-18T18:21:30+03:00
Происшествия

В Марий Эл женщина на скорости вылетела в кювет

Пострадавшую увезли в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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17 декабря, во вторник, в 14.00 на 47 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Звениговском районе Марий Эл, по предварительным данным, 46-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой Hyundai, на скорости не справилась с управлением и вылетела в кювет. Там ее автомобиль оказался перевернут на крышу.

Водители, ставшие свидетелями аварии, вызвали медиков и ГИБДД.

- С травмами различной степени тяжести пострадавшую доставили в больницу, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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