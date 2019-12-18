2019-12-18T17:30:39+03:00
Экономика

В Казани бизнесменам выделили 108 миллионов рублей на развитие частных детсадов

И это при том, что на весь Татарстан было рассчитано 138 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Это 78% от всех республиканских субсидий.Это 78% от всех республиканских субсидий.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Для развития сети частных детских садов в Татарстане предпринимателям в этом году была предусмотрена субсидия в размере 138 миллионов рублей. При этом из них 108 миллионов было передано именно казанским бизнесменам. Об этом на заседании Казгордумы депутатам сообщил первый замминистра образования Татарстана Ильсур Хадиуллин.

- Частные детские сады и другие формы вариативности дошкольного образования помогут нам решить вопрос с обеспечением местами в детсадах детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет, – отмечает Хадиуллин.

Так, на сегодня только в Казани работает 23 частных детских сада и более 100 мини-садов, которые оказывают услугу по присмотру и уходу за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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