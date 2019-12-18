В Казани бизнесменам выделили 108 миллионов рублей на развитие частных детсадов
Для развития сети частных детских садов в Татарстане предпринимателям в этом году была предусмотрена субсидия в размере 138 миллионов рублей. При этом из них 108 миллионов было передано именно казанским бизнесменам. Об этом на заседании Казгордумы депутатам сообщил первый замминистра образования Татарстана Ильсур Хадиуллин.
- Частные детские сады и другие формы вариативности дошкольного образования помогут нам решить вопрос с обеспечением местами в детсадах детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет, – отмечает Хадиуллин.
Так, на сегодня только в Казани работает 23 частных детских сада и более 100 мини-садов, которые оказывают услугу по присмотру и уходу за детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU
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