Власти Чебоксар продали участок в районе 30-ой автодороги дороже на 40,5 миллиона рублей, чем планировали

СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-18T17:04:10+03:00

В итоге участок ушел с молотка за 190 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на то, что на аукционе было всего два участника, цена на землю для спортивно-зрелищных мероприятий быстро выросла

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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом провел аукцион по продаже участка на 59,3 тысячи квадратных метра в районе 30-ой автодороги. Несмотря на то, что в нем приняло участия только две компании цена во время торгов быстро выросла.

Изначально городские власти хотели получить за землю, предназначенную «для обеспечения спортивно-зрелищных мероприятий – размещения временных спортивно-зрелищных объектов», 150 миллионов рублей. Но в итоге в местную казну поступит аж 190 миллионов рублей, то есть на 40,5 миллиона сверх ожидаемого.

ИСТОЧНИК KP.RU