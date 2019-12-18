2019-12-18T16:02:17+03:00
Экономика

В Казани безвозмездно перечисленные городу 9,7 миллиона рублей от местных предприятий потратят на праздники

Бюджет столицы Татарстана на 2019 год скорректировали
Олег ЛУГОВОЙ
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На них потратят и часть дополнительных субсидий из бюджета Татарстана.На них потратят и часть дополнительных субсидий из бюджета Татарстана.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В эту среду на заседании казанской Думы депутаты проголосовали за внесения изменений в бюджет города на 2019 год.

Так, в документе доходы столицы Татарстана были увеличены на более чем 1,1 миллиарда рублей, на чуть меньше, но все же, выросли и расходы.

По словам начальника городского финцправления Ирека Мухаметшина, данные изменения произошли из-за увеличения объема субсидий из бюджета Татарстана в казанскую казну - на 968 миллиона рублей. Эти деньги, в том числе, направляются на благоустройство, грантовую поддержку, организацию транспортного обслуживания населения метрополитеном, обеспечение жильем молодых семей и проведение общегородских мероприятий.

На праздники потратят и безвозмездно поступившие от местных предприятий сверх бюджетных прогнозов 9,7 миллионов рублей.

Также в казанскую казну поступили и дополнительные неналоговые доходы в объеме 178,7 миллиона рублей. Ирек Мухаметшин предложил их потратить, в частности, на покупку оборудования дя для учреждений образования, в которых был проведен капремонт, уплату налога на имущество муниципальных учреждений города.

А итоге бюджет Казани на 2019 год был утвержден с доходами в 26 миллиардов 468 миллионов рублей, и расходами в 28 миллиардов 685 миллионов рублей. Образовавшийся же более чем 2,2 миллиардный дефицит предлагают покрыть за счет остатков на начало следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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