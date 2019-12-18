Казанские перевозчики обвинили председателя комитета Татарстана по тарифам и заявляют о сокращении зарплат

СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-18T15:32:28+03:00

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На странице официальной соцгруппы Ассоциации автотранспортных предприятий появился текст, в котором перевозчики обвиняют председателя комитета Татарстана по тарифам Александра Груничева в том, что он не сдержал своего слова.

- В СМИ председатель государственного комитета Татарстана по тарифам Александр Груничев назвал дату решения самого насущного вопроса для перевозчиков. Обещал, что решение будет к 15 декабря. Сегодня уже третий день, как решение должно быть обнародовано. Что еще нужно? 250 млн убытков государственный комитет РТ по тарифам перевозчикам подтвердил. Комитет по тарифам подтвердил и потребность в 700 млн на следующий год в связи с тем, что внесены изменения в федеральное законодательство. Итого 900 млн рублей. Чтобы покрыть убытки и расходы нужна компенсация полным рублем за перевозку льготников (не 18, а 27 рублей из бюджета). Что перевозчики просят уже три месяца, бьют что называется во все колокола! Либо повышение проезда, но уже получается из кармана пассажиров. 40 рублей за наличный расчет и 31 за безналичный расчет, - говориться в сообщении.

В нем также казанские перевозчики предлагают и другие, непопулярные, варианты решения проблем. Например, сделать горожанам «подарок» к Новому году 2020 в виде банкротства транспортных предприятий или оптимизировать маршрутную сеть.

- То есть пассажиры будут дольше стоять на остановках, сокращение маршрутов, придётся ездить с пересадкой, вновь в казанских автобусах вернется понятие «как сельдь в бочке». Этот вариант в Нижнекамске уже показал свою несостоятельность! – заверяют в Ассоциации.

Жалуются перевозчики и на то, что им пришлось сократить даже зарплаты своим сотрудникам, мол, другого решения пока нет, а также на подорожавшее топливо для автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU