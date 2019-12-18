В 2020-2021 годах в Казани должны построить 20 новых детсадов
В эту среду выступая с докладом на заседании казанской городской Думы первый зам руководителя местного Исполкома Рустем Гафаров заявил, что сейчас в России среди городов-миллионников столица Татарстана лидирует по созданию новых мест в детсадах. Впереди Казани только Москва и Санкт-Петербурга.
- Таких темпов строительства и ремонта детсадов больше ни у кого нет, - сообщил Гафаров. - Сделано уже многое, но очередность в детсады пока существует.
Поэтому, по словам чиновника, в 2020-2021 года в Казани планируется построить еще 20 новых дошкольных учреждений на 4 500 мест, в том числе и для воспитанников в возрасте до 3 лет 2 000 мест.
Кроме строительства новых детсадов, в городе продолжают активно ремонтировать и старые. Так, в следующем году капитально его планируют провести в еще 10 дошкольных учреждениях.
СПРАВКА
На сегодня в Казани в 311 муниципальных детсадах и 9 общеобразовательных учреждениях с дошкольными отделениями воспитываются 75 тысяч детей.
ИСТОЧНИК KP.RU