В 2020-2021 годах в Казани должны построить 20 новых детсадов

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-18T14:57:37+03:00

Также в следующем году проведут капремонт и в 10 старых дошкольных учреждениях. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Об этом было объявлено на заседании городской Думы

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В эту среду выступая с докладом на заседании казанской городской Думы первый зам руководителя местного Исполкома Рустем Гафаров заявил, что сейчас в России среди городов-миллионников столица Татарстана лидирует по созданию новых мест в детсадах. Впереди Казани только Москва и Санкт-Петербурга.

- Таких темпов строительства и ремонта детсадов больше ни у кого нет, - сообщил Гафаров. - Сделано уже многое, но очередность в детсады пока существует.

Поэтому, по словам чиновника, в 2020-2021 года в Казани планируется построить еще 20 новых дошкольных учреждений на 4 500 мест, в том числе и для воспитанников в возрасте до 3 лет 2 000 мест.

Кроме строительства новых детсадов, в городе продолжают активно ремонтировать и старые. Так, в следующем году капитально его планируют провести в еще 10 дошкольных учреждениях.

СПРАВКА

На сегодня в Казани в 311 муниципальных детсадах и 9 общеобразовательных учреждениях с дошкольными отделениями воспитываются 75 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU