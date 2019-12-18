2019-12-18T14:23:19+03:00
Общество

19 декабря в Татарстане ожидается туман, сильный снег и дождь

Будет также метель и снежные заносы на дорогах
Олег ЛУГОВОЙ
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Метель продержится в республики до пятницы, включительно.Метель продержится в республики до пятницы, включительно.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, 19 и 20 декабря в республике ожидается существенное ухудшение погоды. Это связано с выходом на Европейскую территорию России активного североатлантического циклона.

Поэтому в четверг в Татарстане прогнозируется туман, снег, в том числе и мокрый, дождь, сильный ветер до 18 м/с, на дорогах местами сильная гололедица и снежные заносы. Кроме того, ожидаются значительные и резкие перепады атмосферного давления. Максимальная температура воздуха днем при этом будет в пределах от -1 до +4 градусов.

В пятницу, 20 декабря, в Татарстане все так же будет властвовать снег, а местами метель и сильный ветер с порывами до 22 м/с. Температура воздуха в течение суток от -1 до -6 градусов.

Также, по предварительному прогнозу, в грядущие выходные на территории республики ожидается умеренно-морозная погода без существенных осадков. Температура понизится - от -5 до -10 градусов, а ночью при прояснениях и все -15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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