19 декабря в Татарстане ожидается туман, сильный снег и дождь
Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, 19 и 20 декабря в республике ожидается существенное ухудшение погоды. Это связано с выходом на Европейскую территорию России активного североатлантического циклона.
Поэтому в четверг в Татарстане прогнозируется туман, снег, в том числе и мокрый, дождь, сильный ветер до 18 м/с, на дорогах местами сильная гололедица и снежные заносы. Кроме того, ожидаются значительные и резкие перепады атмосферного давления. Максимальная температура воздуха днем при этом будет в пределах от -1 до +4 градусов.
В пятницу, 20 декабря, в Татарстане все так же будет властвовать снег, а местами метель и сильный ветер с порывами до 22 м/с. Температура воздуха в течение суток от -1 до -6 градусов.
Также, по предварительному прогнозу, в грядущие выходные на территории республики ожидается умеренно-морозная погода без существенных осадков. Температура понизится - от -5 до -10 градусов, а ночью при прояснениях и все -15.
ИСТОЧНИК KP.RU
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