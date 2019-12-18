Врезался в дорожный знак и вылетел в кювет: в Казани в ДТП пострадал 70-летний водитель

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-18T14:04:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне днем в столице Татарстана около дома №51, что на улице Торфяная, по предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» превысил скорость и не справился с управлением.

Его машина, превратившись в болид, врезалась в дорожный знак и вылетела с дороги в кювет.

- В результате данного дорожно-транспортного происшествия пенсионер получил перелом предплечья, - сообщили в ГИБДД Казани.

Пострадавшего с места аварии увезли в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU