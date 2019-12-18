Врезался в дорожный знак и вылетел в кювет: в Казани в ДТП пострадал 70-летний водитель
Его с места аварии пришлось госпитализировать
Медики "скорой" зафиксировали у мужчины перелом костей предплечья.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Накануне днем в столице Татарстана около дома №51, что на улице Торфяная, по предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» превысил скорость и не справился с управлением.
Его машина, превратившись в болид, врезалась в дорожный знак и вылетела с дороги в кювет.
- В результате данного дорожно-транспортного происшествия пенсионер получил перелом предплечья, - сообщили в ГИБДД Казани.
Пострадавшего с места аварии увезли в ближайшую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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