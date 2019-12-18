2019-12-18T13:32:19+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести встречу с противниками строительства МСЗ под Казанью

Правда, не все активисты смогут прийти на нее – двоих из них арестовали
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Ситуация со строительством мусоросжигающего завода (МСЗ) под Казанью накалилась как никогда. Сначала его противники разбили около места, где он должен появится, палаточный городок, а после за ними приехал ОМОН. Мол, активисты мешали строительству подъездной дороги к будущему МСЗ.

В итоге было задержано 19 жителей палаточного городка. Большинству из них выписали штраф за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка, а также за неповиновения законным требованиям правоохранителей.

В итоге стало известно, что после этого президент Татарстана Рустам Минниханов ответил на письмо населения о проведении с властями республики встречи на тему строительства под Казанью МСЗ.

Глава региона поручил провести ее прямо перед ежегодной пресс-конференцией Владимира Путина, а именно в 8.00 19 декабря. С противниками МСЗ будут общаться глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков, первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Причем сразу всех активистов на встречу не пригласят. Также ее уж точно пропустят двое из них. Их после задержания в палаточном городке отправили под арест сроком на семь суток.

Интересен еще один вопрос какой характер и настроения будет нести эта встреча и что на ней будут предметно обсуждать, если, согласно сделанному ранее заявлению официального представитель Казанского Кремля Лилии Галимовой, независимая экспертиза проекта МСЗ под Казанью будет закончена лишь в начале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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