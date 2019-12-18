В Казани из окна высотки упала и насмерть разбилась 14-летняя девочка

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-18T13:22:02+03:00

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Трагедия произошла сегодня, 18 декабря, рано утром в одном из высотных домов на улице Симонова в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Прохожие увидели под окнами многоэтажки тело молодой девушки. Вызвали медиков, но когда "скорая помощь" приехала, было уже поздно - травмы пострадавшей оказались смертельными.

В погибшей правоохранители опознали 14-летнюю девушку. По факту происшествия в СУ СКР Татарстана проводится доследственная проверка. Среди основных версий - суицид.

ИСТОЧНИК KP.RU