В Казани из-за смертельного ДТП с бензовозом объявлен план «Перехват»
Из-за смертельного ДТП с бензовозом в Казани сотрудники ГИБДД ищут его водителя. Напомним, сегодня – 18 декабря, на улице Мира недалеко от поворота в поселок Нагорный у неустановленного большегруза, предположительно бензовоза, полуприцеп на скорости ушел в неуправляемый занос.
В него на встречке и врезался автомобиль «Фольксваген». Иномарку откинуло на попутный «ГАЗ». В результате данного дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался 61-летний водитель легковушки.
- Предполагаемый же виновник аварии с места происшествия скрылся. Объявлен план «Перехват», - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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