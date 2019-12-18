VII Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы»: Гузель Уразова стала «Артистом года»!

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-18T12:42:46+03:00

Изменить размер текста: A A

14 декабря 2019 г. в Казани в КРК «Пирамида» состоялась церемония вручения VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» (6+). Статуэткой «Алтын Йолдыз» отметят самых достойных представителей татарской эстрады.

Мероприятие стало одним из значимых культурных событий года: традиционно «Милли музыкаль премиясе» от «Болгар радиосы» выявляет песни, которые имеют все шансы стать хитами на все времена. Национальная музыкальная премия — хороший творческий стимул для исполнителей и композиторов.

Церемония награждения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» – это особое подведение итогов. Это выражение мыслей слушателей «Болгар радиосы». Для каждого певца, каждого творца эта премия является стимулом, потому что ее удостаиваются только лучшие.

Часть лауреатов Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» – это артисты, победившие в проекте «Кайнар хит» по итогам голосования. Среди них такие артисты как: Ришат Тухватуллин, Гузель Уразова, Раяз Фасихов, Марат Шайбаков, Гульназ Асаева, Марат Файрушин, ИльСаф, Рузиля Хаертдинова, Сирина Зайнетдинова, Разиль Камалов и Рафина Ганиуллина и другие.

Фото: Из материалов пресс-службы

Помимо победителей проекта «Кайнар хит», статуэтку «Золотая звезда» вручат и исполнителям самых популярных песен, завоевавшие сердца слушателей «Болгар радиосы».

В этом году на VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» всего было 36 номинаций. Так, в номинации «Артист года» наградили Гузель Уразову, «Самый народный певец» - Рифат Зарипов, «Открытие года» - Ильнар Миранов, «Самая лиричная песня» - ИлСаф, «Семейный дуэт года» - Рафина и Разиль Камаловы, «Народная любовь» - Ришат Фазлиахметов, «Неповторимый голос» - Раяз Фасихов и другие.

Участвовали и молодые и уже опытные исполнители старшего поколения. Было бы неправильным, сделать акцент только на молодых исполнителях. Ежегодно мы вручаем номинацию «Татар эстрадасы легендасы» («Легенда татарской эстрады»). В предыдущие годы этой номинации были удостоены такие выдающиеся личности, как Хамдуна Тимергалиева и Флера Сулейманова. В этом году эта номинация была вручена выдающемуся певцу Рафаэлю Ильясову.

Ведущими VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» в этом году стали главный редактор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов, Заслуженный артист Республики Татарстан Рустем Гайзуллин и ведущая телеканала «ТНВ» Эльвира Фазлиева.

Одна из из главных особенностей Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» - награждение ни только певцов, но и авторов произведений. Песня не создается исключительно певцом. Сначала пишется стихотворение, а потом создается мелодия. А когда песня попадает к исполнителю, под нее делается аранжировка. В подготовке музыкальной композиции участвует очень много людей. Мы не смогли это обойти, поэтому мы вручаем премию автору песни и слов.

Все началось уже в фойе концертного зала «Пирамида». Вот уже на протяжении многих лет зрителям раздают символ Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» - звездочки. Еще одна особенность этого года – всем желающим раздавались фотомагниты, которые зрители забрали с собой на память об этом мероприятии.