19 декабря в ряде домов четырех районов Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-18T12:22:14+03:00

Это произойдет из-за запланированного ремонта и техобслуживания на сетях

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В этот четверг, 19 декабря с 8.00 и до 20.00 обесточат дома в Кировском районе по адресам: ул.Краснококшайская, 162, 164, ул.Полевая, 24, 26, 28, 30, 36, ул.Чкалова, 1, 7, 7б, ул.Фабричная, 4.

На это же время свет отключат и в Московском районе: ул.Батыршина, 21а (детский сад №387), 23, 25, 27, 29, 31, 35, ул.Кулахметова 17 к.1, 17 к.2, 19, 21, 23.

Также с 8.00 до 18.00 его не будет в частном секторе Приволжского района, а именно в домах на улицах: 2-я Землемерная, Локомотивная, Люблинская, Можжевеловая, Нижнекамская, Техническая и Хыял.

А с 9.00 до 18.00 электричество отключат в поселке Большие Клыки Советского района: ул. Октябрьская, 23-79, ул.Строителей 1-43.

Все это связано с запланированным ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также его обслуживанием на распределительных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU