В Чувашии в ДТП с тремя авто погибла женщина-водитель

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-18T11:53:23+03:00

Также пострадал еще один водитель и ребенок

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Этим утром примерно в 7.30 в Канашском районе Чувашии произошло смертельное ДТП. Там, по предварительным данным, 39-летняя жительница Канаша управляя автомобилем «Лада Калина» ехала в сторону Чебоксар. В один из моментов она решила пойти на обгон впереди идущей машины.

Этот маневр увидел водитель ехавшего навстречу автомобиля «Рено-Меган». Мужчина решил снизить скорость и тогда его машину занесло. Он влетел прямо в «Калину», а та в свою очередь врезалась в попутный «ГАЗ-3009».

- В результате ДТП на месте происшествия погибла женщина-водитель «Калины». За почти 7-летний водительский стаж у нее не было ни одного нарушения Правил дорожного движения, - сообщили в МВД Чувашии.

Также в этой аварии травмы получил водитель «Рено» и его 8-летняя пассажирка. К слову, девочка в момент столкновения была пристегнута ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU