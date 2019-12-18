Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил расширить границы Казани

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-18T11:41:34+03:00

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В эту среду. 18 декабря, проходит очередная сессия Казгордумы. Одним из вопросов, который должны обсудить депутаты, станет расширение границ города в сторону Матюшинского сельского поселения Лаишевского района Татарстана. Всего шесть земельных участков.

Речь, например, идет об учебном центре МВД республики «Динамо», что около поселка Мирный - площадью 31,1 гектара, а также о находящих поблизости от этого центра частные земли сельхозназначения площадью 30 гектаров.

Фото: скриншот

Интересно, что расширить границы Казани поручил именно президент Татарстана Рустам Минниханов. Так, что городские депутаты должны сегодня решить вопрос о проведении публичных слушаний по изменению границ столицы республики.

ИСТОЧНИК KP.RU