Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил расширить границы Казани
В эту среду. 18 декабря, проходит очередная сессия Казгордумы. Одним из вопросов, который должны обсудить депутаты, станет расширение границ города в сторону Матюшинского сельского поселения Лаишевского района Татарстана. Всего шесть земельных участков.
Речь, например, идет об учебном центре МВД республики «Динамо», что около поселка Мирный - площадью 31,1 гектара, а также о находящих поблизости от этого центра частные земли сельхозназначения площадью 30 гектаров.
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Интересно, что расширить границы Казани поручил именно президент Татарстана Рустам Минниханов. Так, что городские депутаты должны сегодня решить вопрос о проведении публичных слушаний по изменению границ столицы республики.
ИСТОЧНИК KP.RU