В Елабужском районе Татарстана мать в пожаре потеряла сына
Сообщение в экстренные службы о том, что на улице Мусы Джалиля в селе Старый Юраш Елабужского района горит частный дом поступило накануне вечером в 20.49.
Через 16 минут на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда, еще через 18 приехало подразделение отдельного поста противопожарной службы из села Морты.
Дом и его веранда горели открытым пламенем. Была даже угроза перехода огня на соседние строения, которые находились от него всего в четырех метрах. По словам хозяйки горящего дома, внутри мог находиться ее 59-летний сын.
К этому моменту у жилого здания уже обрушилась кровля. Только после того как огонь был потушен, под ее обломками удалось найти тело мужчины.
- В результате пожара на общей площади 54 квадратных метра сгорели дом и веранда. Предварительная причина возникновения возгорания – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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