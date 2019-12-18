В Татарстане сотрудникам подарили ключи от 39 новых автомобилей

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-18T10:38:07+03:00

Вот только все этим машины служебные

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В эту среду, 18 декабря, в Казани премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил сотрудникам ГИБДД ключи от новых 39 служебных автомобилей.

В этой церемонии также приняли участие первый замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Швецов глава МВД Татарстана Артем Хохорин и начальник регионального ГИБДД Ленар Габдурахманов.

- Республика выделяет из бюджета средства на содержание 165 муниципальных служащих, которые совместно с вами несут службу на дорогах. Также в этом году президентом Татарстана принято решение об оказании мер социальной поддержки сотрудников дорожно-патрульной службы, - сказал перед вручением Алексей Песошин.

ИСТОЧНИК KP.RU