В Татарстане сотрудникам подарили ключи от 39 новых автомобилей
В эту среду, 18 декабря, в Казани премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил сотрудникам ГИБДД ключи от новых 39 служебных автомобилей.
В этой церемонии также приняли участие первый замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Швецов глава МВД Татарстана Артем Хохорин и начальник регионального ГИБДД Ленар Габдурахманов.
- Республика выделяет из бюджета средства на содержание 165 муниципальных служащих, которые совместно с вами несут службу на дорогах. Также в этом году президентом Татарстана принято решение об оказании мер социальной поддержки сотрудников дорожно-патрульной службы, - сказал перед вручением Алексей Песошин.
ИСТОЧНИК KP.RU