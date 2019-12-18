2019-12-18T09:54:12+03:00
Политика

Объявлен старт серийной сборки в Казани стратегических ракетоносцев Ту-160М

Первое модернизированный боевой самолет этой серии сейчас уже проходит летные испытания
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: prav.tatarstan.ruФото: prav.tatarstan.ru
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На встрече с иностранными военными атташе начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М уже развернуто.

- Они в ближайшие годы начнут поступать на вооружение дальней авиации, - цитирует Герасимова «Красная звезда».

При этом он подчеркнул, что модернизация таких ракетоносцев как Ту-160 и Ту-95МС позволяет России поддерживать потенциал авиационных стратегических ядерных сил.

Отметим, что Ту-160М выпускается в Казани на заводе им. Горбунова. Как ранее писала «Комсомолка», в конце ноября этого года первый самолет был собран и отправлен на летные испытания и заступить на службу он должен в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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