Объявлен старт серийной сборки в Казани стратегических ракетоносцев Ту-160М
На встрече с иностранными военными атташе начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М уже развернуто.
- Они в ближайшие годы начнут поступать на вооружение дальней авиации, - цитирует Герасимова «Красная звезда».
При этом он подчеркнул, что модернизация таких ракетоносцев как Ту-160 и Ту-95МС позволяет России поддерживать потенциал авиационных стратегических ядерных сил.
Отметим, что Ту-160М выпускается в Казани на заводе им. Горбунова. Как ранее писала «Комсомолка», в конце ноября этого года первый самолет был собран и отправлен на летные испытания и заступить на службу он должен в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU