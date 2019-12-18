В Казани иномарка врезалась в прицеп бензовоза: один человек погиб
В эту среду, 18 декабря, в Советском районе Казани произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля марки «Фольксваген».
Так, по предварительным пока данным, не доезжая 100 метров до поворота в поселок Нагорный у большегруза во время движения прицеп ушел в неуправляемый занос. Он оказался на встречке. Там в него на полном ходу и врезалась иномарка.
Пока поступают сообщения о том, что на месте данного дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался водитель легковушки. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГИБДД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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