В Казани иномарка врезалась в прицеп бензовоза: один человек погиб

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-18T09:40:01+03:00

Большегруз занесло на дороге, и он оказался на встречке

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В эту среду, 18 декабря, в Советском районе Казани произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля марки «Фольксваген».

Так, по предварительным пока данным, не доезжая 100 метров до поворота в поселок Нагорный у большегруза во время движения прицеп ушел в неуправляемый занос. Он оказался на встречке. Там в него на полном ходу и врезалась иномарка.

Пока поступают сообщения о том, что на месте данного дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался водитель легковушки. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГИБДД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU