2019-12-18T09:40:01+03:00
Происшествия

В Казани иномарка врезалась в прицеп бензовоза: один человек погиб

Большегруз занесло на дороге, и он оказался на встречке
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В эту среду, 18 декабря, в Советском районе Казани произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля марки «Фольксваген».

Так, по предварительным пока данным, не доезжая 100 метров до поворота в поселок Нагорный у большегруза во время движения прицеп ушел в неуправляемый занос. Он оказался на встречке. Там в него на полном ходу и врезалась иномарка.

Пока поступают сообщения о том, что на месте данного дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался водитель легковушки. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГИБДД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Елабужском районе Татарстана мать в пожаре потеряла сына
В Татарстане сотрудникам подарили ключи от 39 новых автомобилей
Объявлен старт серийной сборки в Казани стратегических ракетоносцев Ту-160М
В Казани иномарка врезалась в прицеп бензовоза: один человек погиб
В ночь на Новый год 2020 территории всех школ Чебоксар будут закрыты для посещения
С начала 2019 года в Чувашии среднемесячная зарплата выросла на 7,6%
В Татарстане только после прокуратуры фирма заплатила своим бывшим айтишникам 2 миллиона рублей долгов по зарплате
В 2019 году в Чувашии смертность превысила рождаемость на 31%
Двух жителей Казани будут судить за мошенничество с царскими монетами
В Чебоксарах могут оштрафовать чиновников, которые не снизили цену за проезд в автобусе
Сковородой по голове: сосед обвиняется в убийстве ревнивого инвалида
Как будет работать казанская городская Дума в 2020 году решат 18 декабря