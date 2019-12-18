В ночь на Новый год 2020 территории всех школ Чебоксар будут закрыты для посещения

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-18T09:23:50+03:00

Дело в том, что со спортивных площадок образовательных учреждений нередко запускают салют

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Давно известно, что запускать салют в городах можно не везде. И ночь на Новый год 2020 не является исключением. Несмотря ни на что жаждущие яркого праздник нередко проникают на спортивные площадки школ и пускают фейерверки прямо оттуда.

В этом году власти Чебоксар решили пресечь это. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января чиновники решили закрыть территории школ для посещения.

Отмечается, что безопасность скорых новогодних мероприятий в городе будут обеспечивать сотрудники МВД, члены народной дружины и работники местных охранных организаций. Они видимо также проследят и за тем, чтобы любители салютов не смогли залезть в школы.

ИСТОЧНИК KP.RU