В Татарстане только после прокуратуры фирма заплатила своим бывшим айтишникам 2 миллиона рублей долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 19:46 2019-12-17T19:46:46+03:00

Им задолжали деньги за два месяца работы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эта сумма была выдана пяти специалистам

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В Верхнеуслонском районе Татарстана прокуратура при проверке ООО «Ай Ти Би Эс Разработки» выяснила, что фирма задолжала пяти своим бывшим сотрудникам зарплату да два месяца. Речь идет о сумме в 2 миллиона рублей.

В итоге в отношении директора компании возбудили сразу два административных дела за нарушение трудового законодательства. Материалы об этом были направлены в Госинспекцию труда Татарстана.

- Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Только лишь после вмешательства надзорного ведомства айтишникам озвученный долг по зарплате полностью выплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU