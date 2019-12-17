2019-12-17T19:46:46+03:00
Общество

В Татарстане только после прокуратуры фирма заплатила своим бывшим айтишникам 2 миллиона рублей долгов по зарплате

Эта сумма была выдана пяти специалистам
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Им задолжали деньги за два месяца работы.Им задолжали деньги за два месяца работы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Верхнеуслонском районе Татарстана прокуратура при проверке ООО «Ай Ти Би Эс Разработки» выяснила, что фирма задолжала пяти своим бывшим сотрудникам зарплату да два месяца. Речь идет о сумме в 2 миллиона рублей.

В итоге в отношении директора компании возбудили сразу два административных дела за нарушение трудового законодательства. Материалы об этом были направлены в Госинспекцию труда Татарстана.

- Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Только лишь после вмешательства надзорного ведомства айтишникам озвученный долг по зарплате полностью выплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане только после прокуратуры фирма заплатила своим бывшим айтишникам 2 миллиона рублей долгов по зарплате
В 2019 году в Чувашии смертность превысила рождаемость на 31%
Двух жителей Казани будут судить за мошенничество с царскими монетами
В Чебоксарах могут оштрафовать чиновников, которые не снизили цену за проезд в автобусе
Сковородой по голове: сосед обвиняется в убийстве ревнивого инвалида
Как будет работать казанская городская Дума в 2020 году решат 18 декабря
Реализация региональных проектов Марий Эл потребует 5,4 миллиарда рублей
В Йошкар-Оле татарстанскую сотрудницу банка будут судить за мошенничество на 12 миллионов рублей
В Татарстане пропала 62-летняя женщина
Татарский чак-чак вошел в топ-3 популярных у туристов сладостей
Бизнесмен из Татарстана оплатил лечение и санаторий для 12-летнего мальчика, сбежавшего от отчима
В Татарстане в ДТП с двумя грузовиками на перекрестке пострадали три человека
ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки
В 2019 году цены на бензин в Татарстане выросли на 2,9%
В Марий Эл три рыбака-пенсионера на самодельном квадроцикле провалились под лед
В Татарстане в аварии с грузовиком пострадали пять человек
Хотел продать Нидерландский дукат за 70 тысяч рублей и был обманут
18 декабря жители Кировского района Казани на сутки останутся без воды
В Чувашии в ДТП с четырьмя авто пострадал пенсионер и 6-летний ребенок
«Человек должен кем-то себя ощущать»: президент Татарстана Рустам Минниханов против появления «башкиротатар»
В новогоднюю ночь 2020 общественный транспорт Казани будет работать до ночи
В Казани прокуратура проверит причины возгорания на мебельном складе
Стало известно на сколько в 2020 году в Татарстане повысится плата за электричество и воду
Двое пострадавших в ДТП в Доминикане доставлены в Татарстан
В Татарстане под лёд провалилась "Нива", в которой были четыре человека
18 декабря в четырех районах Казани отключат электричество