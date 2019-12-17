В Татарстане только после прокуратуры фирма заплатила своим бывшим айтишникам 2 миллиона рублей долгов по зарплате
В Верхнеуслонском районе Татарстана прокуратура при проверке ООО «Ай Ти Би Эс Разработки» выяснила, что фирма задолжала пяти своим бывшим сотрудникам зарплату да два месяца. Речь идет о сумме в 2 миллиона рублей.
В итоге в отношении директора компании возбудили сразу два административных дела за нарушение трудового законодательства. Материалы об этом были направлены в Госинспекцию труда Татарстана.
- Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
Только лишь после вмешательства надзорного ведомства айтишникам озвученный долг по зарплате полностью выплатили.
ИСТОЧНИК KP.RU