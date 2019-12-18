С начала 2019 года в Чувашии среднемесячная зарплата выросла на 7,6%

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-18T08:29:16+03:00

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В период с января по октябрь 2019 года средняя заработная плата жителей Чувашии выросла на 7,6% по сравнению с прошлым отчетным периодом. Теперь она составляет 28,7 тысяч рублей. Об этом заявил министр экономического развития республики Павел Иванов на еженедельном совещании в Доме правительства.

Он также отметил рост в регионе показателей металлургического производства, производства машин и оборудования. Так, по запасным частям в этом году планируется рост производства в 1,2 раза, по сельскохозяйственной технике – в 6,6 раза, по производству комбайнов – на 52%.

Кроме того, в 2019 году на 5,2% выросла площадь введенного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU