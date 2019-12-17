2019-12-17T18:43:26+03:00
Происшествия

Двух жителей Казани будут судить за мошенничество с царскими монетами

Ущерб от действий злоумышленников составил 150 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Свою вину мужчины уже признали.Свою вину мужчины уже признали.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Совсем скоро на скамье подсудимых окажутся двое жителей Казани обвиняемые в мошенничестве с золотыми царскими монетами.

Как следует из материалов уголовного дела, 6 июля этого года мужчины продали другому горожанину 183 монеты, которые и выдали за царские. Хотя, как оказалось, на самом деле это была всего лишь сувенирная продукция.

По версии следствия, получив за фальшивку от потерпевшего 150 тысяч рублей, злоумышленники потратили их на себя.

- Свою вину обвиняемые полностью признали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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