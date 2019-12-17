Как будет работать казанская городская Дума в 2020 году решат 18 декабря

СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-17T17:54:47+03:00

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В эту среду, 18 декабря, в Казанской Ратуше в 9.30 соберутся депутаты городской Думы. В повестке дня у них значится 16 вопросов.

В частности, среди них значится: о плане работы казанской городской Думы на следующий год; о бюджете столицы Татарстана на 2020-й, а также последующие 2021-й и 2022-й года; о создании условий для присмотра и ухода за детьми, содержания их в образовательных организациях; о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов правил землепользования и застройки Казани; о горожанах, которые нуждаются в неотложной поддержке в покупке жилья по программе соципотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU