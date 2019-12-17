В Чебоксарах могут оштрафовать чиновников, которые не снизили цену за проезд в автобусе

СЕГОДНЯ 18:26 2019-12-17T18:26:20+03:00

Если раньше горожане платили за билет 23 рублей, то с 1 сентября эта цифра выросла до 25 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее они подняли ее до 25 рублей и причем необоснованно

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В конце октября текущего года стало известно, что власти Чебоксар необоснованно подняли цену за проезд в автобусе. Если раньше горожане платили за билет 23 рублей, то с 1 сентября цена за него выросла до 25 рублей.

Чиновников города обязали снизить цену на проезд. Соответствующее предупреждение было направлено в адрес сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова. Однако оно было проигнорировано. Теперь УФАС Чувашии уже завел на администрацию города дело.

- В ходе разбирательства сотрудники ведомства намерены обозначить всех виновных. Чиновникам грозит штраф в 15 тысяч рублей, - сообщают в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU