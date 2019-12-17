2019-12-17T16:05:59+03:00
Общество

Бизнесмен из Татарстана оплатил лечение и санаторий для 12-летнего мальчика, сбежавшего от отчима

Мальчик, семью которого полностью вырезали, отправится на отдых вместе с родным отцом
Лика ИСАЕВА
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Он оплатил путевки для них, и пообещал держать на контроле оказание помощи мальчику.Он оплатил путевки для них, и пообещал держать на контроле оказание помощи мальчику.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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История 12-летнего Никиты, сбежавшего через окно от экс-отчима, расправившегося со всей семье, получило свое продолжение. Пока в СУ СКР Татарстана проводится расследование уголовного дела о тройном убийстве и попытке убийства самого Никиты, мальчик после выписки из больницы отправился жить к своему родному отцу в удмуртский Сарапул.

Власти Татарстана пообещали взять на контроль реабилитацию мальчика, видевшего собственными глазами жестокую расправу с членами своей семьи и получившего удар ножом, но, как сообщал в соцсетях родной отец Никиты, помощи они так и не дождались.

Вопросом об отправке мальчика и его отца в санаторий в итоге занялся бизнесмен из Татарстана. Он оплатил путевки для них, и пообещал держать на контроле оказание помощи мальчику.

Напомним, 3 декабря 41-летний Айнур Харисов напился и из ревности напал с ножом на бывшую супругу, также зарезал ее 19-летнего сына от первого брака и собственного двухлетнего ребенка. Выжить смог только 12-летний мальчик - Никита, который убежал через окно и попросил помощи в ближайшей пекарне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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