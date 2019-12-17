В 2019 году в Чувашии смертность превысила рождаемость на 31%
С начала 2019 года в Чувашии родилось 9,8 тысяч младенцев, при том, что скончалось за этот период 12,8 тысяч человек. Так смертность в республике превысила рождаемость на 31%. Такие цифры называет Чувашстат, подводя предварительные итоги года.
Отметим, что показатели рождаемости в регионе снизились на 13,2%. Впрочем, умирать люди стали также реже. Этот показатель снизился на 2,7% по сравнению с 2018 годом.
Основной причиной смерти в регионе являются болезни сердца, сосудов и всей системы кровообращения в целом. На втором месте — новообразования. На третьем - ДТП, отравления и травмы. После идут болезни органов пищеварения и дыхания.
ИСТОЧНИК KP.RU