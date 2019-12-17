2019-12-17T19:17:51+03:00
Общество

В 2019 году в Чувашии смертность превысила рождаемость на 31%

Зафиксировано появление на свет 9,8 тысяч детей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

С начала 2019 года в Чувашии родилось 9,8 тысяч младенцев, при том, что скончалось за этот период 12,8 тысяч человек. Так смертность в республике превысила рождаемость на 31%. Такие цифры называет Чувашстат, подводя предварительные итоги года.

Отметим, что показатели рождаемости в регионе снизились на 13,2%. Впрочем, умирать люди стали также реже. Этот показатель снизился на 2,7% по сравнению с 2018 годом.

Основной причиной смерти в регионе являются болезни сердца, сосудов и всей системы кровообращения в целом. На втором месте — новообразования. На третьем - ДТП, отравления и травмы. После идут болезни органов пищеварения и дыхания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане только после прокуратуры фирма заплатила своим бывшим айтишникам 2 миллиона рублей долгов по зарплате
В 2019 году в Чувашии смертность превысила рождаемость на 31%
Двух жителей Казани будут судить за мошенничество с царскими монетами
В Чебоксарах могут оштрафовать чиновников, которые не снизили цену за проезд в автобусе
Сковородой по голове: сосед обвиняется в убийстве ревнивого инвалида
Как будет работать казанская городская Дума в 2020 году решат 18 декабря
Реализация региональных проектов Марий Эл потребует 5,4 миллиарда рублей
В Йошкар-Оле татарстанскую сотрудницу банка будут судить за мошенничество на 12 миллионов рублей
В Татарстане пропала 62-летняя женщина
Татарский чак-чак вошел в топ-3 популярных у туристов сладостей
Бизнесмен из Татарстана оплатил лечение и санаторий для 12-летнего мальчика, сбежавшего от отчима
В Татарстане в ДТП с двумя грузовиками на перекрестке пострадали три человека
ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки
В 2019 году цены на бензин в Татарстане выросли на 2,9%
В Марий Эл три рыбака-пенсионера на самодельном квадроцикле провалились под лед
В Татарстане в аварии с грузовиком пострадали пять человек
Хотел продать Нидерландский дукат за 70 тысяч рублей и был обманут
18 декабря жители Кировского района Казани на сутки останутся без воды
В Чувашии в ДТП с четырьмя авто пострадал пенсионер и 6-летний ребенок
«Человек должен кем-то себя ощущать»: президент Татарстана Рустам Минниханов против появления «башкиротатар»
В новогоднюю ночь 2020 общественный транспорт Казани будет работать до ночи
В Казани прокуратура проверит причины возгорания на мебельном складе
Стало известно на сколько в 2020 году в Татарстане повысится плата за электричество и воду
Двое пострадавших в ДТП в Доминикане доставлены в Татарстан
В Татарстане под лёд провалилась "Нива", в которой были четыре человека
18 декабря в четырех районах Казани отключат электричество