В 2019 году в Чувашии смертность превысила рождаемость на 31%

СЕГОДНЯ 19:17 2019-12-17T19:17:51+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала 2019 года в Чувашии родилось 9,8 тысяч младенцев, при том, что скончалось за этот период 12,8 тысяч человек. Так смертность в республике превысила рождаемость на 31%. Такие цифры называет Чувашстат, подводя предварительные итоги года.

Отметим, что показатели рождаемости в регионе снизились на 13,2%. Впрочем, умирать люди стали также реже. Этот показатель снизился на 2,7% по сравнению с 2018 годом.

Основной причиной смерти в регионе являются болезни сердца, сосудов и всей системы кровообращения в целом. На втором месте — новообразования. На третьем - ДТП, отравления и травмы. После идут болезни органов пищеварения и дыхания.

ИСТОЧНИК KP.RU