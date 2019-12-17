Татарский чак-чак вошел в топ-3 популярных у туристов сладостей

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-17T16:23:33+03:00

Он уступил лишь крымской нуге и абхазской чурчхеле

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Под конец 2019 года специалисты сервиса Tvil.ru составили рейтинг популярных у туристов сладостей. Помимо российских регионов в нем учли и данные по Абхазии.

Так, в топ-3 десятка самых самых вошло татарское национальное блюдо чак-чак. Его обошли лишь крымская нуга и абхазская чурчхела.

Так, по итогам опроса пользователей соцсетей в топ-10 также вошли мед в Башкирии, марюшки в Карелии, варенье из шишек на Алтае и медовые бобошки в Краснодарском крае, пряники в Туле, пастила в Коломне и борцоки в Калмыкии.

ИСТОЧНИК KP.RU