Татарский чак-чак вошел в топ-3 популярных у туристов сладостей
Он уступил лишь крымской нуге и абхазской чурчхеле
Фото: pixabаy.com
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Под конец 2019 года специалисты сервиса Tvil.ru составили рейтинг популярных у туристов сладостей. Помимо российских регионов в нем учли и данные по Абхазии.
Так, в топ-3 десятка самых самых вошло татарское национальное блюдо чак-чак. Его обошли лишь крымская нуга и абхазская чурчхела.
Так, по итогам опроса пользователей соцсетей в топ-10 также вошли мед в Башкирии, марюшки в Карелии, варенье из шишек на Алтае и медовые бобошки в Краснодарском крае, пряники в Туле, пастила в Коломне и борцоки в Калмыкии.
ИСТОЧНИК KP.RU