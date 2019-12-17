В Марий Эл три рыбака-пенсионера на самодельном квадроцикле провалились под лед
Сообщение о том, что под лед на Волге провалился квадроцикл вместе с тремя рыбаками, поступило в Марийскую аварийно-спасательную службу (МАСС) во вторник, 17 декабря, в 9.28.
Заявитель сообщил, что в Горномарийском районе вблизи острова Вороний в устье реки Парат в полынью попали 70-летний, 65-летний и 63-летний мужчины. Они отправились на рыбалку на самодельном квадроцикле. В итоге лед не выдержал их общего веса и пенсионеры оказались в ледяной воде.
- На место происшествия незамедлительно отправилась оперативная группа спасателей Козьмодемьянского аварийно-спасательного формирования, - сообщили в пресс-службе МАСС. - К работам привлекли судно на воздушной подушке Козьмодемьянского отдела полиции. Рыбаков эвакуировали на берег возле деревни Юлъялы.
В Марий Эл три рыбака-пенсионера на самодельном квадроцикле провалились под лед.
ИСТОЧНИК KP.RU
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