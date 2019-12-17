Хотел продать Нидерландский дукат за 70 тысяч рублей и был обманут

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-17T14:04:54+03:00

Житель Казани пожаловался на «покупателя» в полицию и того задержали

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Еще в конце октября в полицию Казани обратился 24-летний местный житель. Со слов молодого человека, он стал жертвой обмана.

Она хотел заработать на продаже драгоценной монеты Нидерландский дукат. Для этого он разместил в интернете соответствующее объявление, где назначил цену в 70 тысяч рублей.

Вскоре на это предложение откликнулся покупатель. Он обговорил условия сделки с продавцом из Казани. Молодой человек их выполнил и выслал монету в Саранск, вот только денег он так и не дождался. «Покупатель» перестал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В итоге казанские полицейские смогли выйти на след подозреваемого и задержать его в Саранске 13 декабря.

- Свою вину 33-летний мужчина полностью признал и сообщил, что историческую монету перепродал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Идет проверка его причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города, - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU