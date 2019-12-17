В Татарстане в аварии с грузовиком пострадали пять человек
Дорожно-транспортное происшествие с пятью пострадавшими произошло в Апастовском районе Татарстана во вторник, 17 декабря, рано утром.
По предварительным данным, столкновение отечественной легковушки "Лады Гранты" с госномерами Чувашии и грузовика "Хёндэ", зарегистрированного в Волгоградской области, произошло из-за грубого нарушения одним из водителей правил дорожного движения. После удара у "Гранты" оторвало одну из дверей и сам автомобиль отбросило в кювет.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек, все они находились в легковушке.
Причины аварии будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции Татарстана.
Фото: предоставлено очевидцами
ИСТОЧНИК KP.RU
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