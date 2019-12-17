В Татарстане в ДТП с двумя грузовиками на перекрестке пострадали три человека
Столкновение двух грузовиков произошло в Альметьевском районе Татарстана во вторник, 17 декабря в 6.50. По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения - не уступил дорогу, выезжая на перекресток со второстепенной дороги.
В результате этого столкнулись фургон «ГАЗ» и самосвал HOWO. После столкновения многотонная иномарка вылетела с дороги в кювет и сумела остановиться через несколько десятков метров в поле. Кузов фургона разметало по дороге.
- Во время аварии пострадали три человека, они доставлены в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции МВД Татарстана.
Фото: предоставлено очевидцами
ИСТОЧНИК KP.RU
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