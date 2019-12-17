В Татарстане пропала 62-летняя женщина

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-17T16:43:43+03:00

Ильгиза Гатиятуллина ушла из дома 16 декабря, но обратно не вернулась

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В Татарстане начались активные поиски 62-летней Ильгизы Гатиятуллиной. Женщина ушла из дома в поселке Нижняя Мактама, что в Альметьевском районе, 16 декабря, но обратно не вернулась ни вечером, ни утром следующего дня.

Известно, что Ильгиза ростом около 158 сантиметров имеет полное телосложение, темные волосы и зеленые глаза. На момент пропажи на ней была шапка в виде тюрбана, серая длинная куртка, черные зимние брюки и черные валенки. Женщина носит очки.

Всех, кто видел Ильгизу Гатиятуллину, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU