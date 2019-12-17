2019-12-17T13:37:38+03:00
Происшествия

В Чувашии в ДТП с четырьмя авто пострадал пенсионер и 6-летний ребенок

С места аварии они были доставлены в больницу [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
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Столкновение сразу четырех автомобилей произошло на 653 километре федеральной трассе М7 "Волга" - "Москва-Уфа" в 22.10 в понедельник, 16 декабря.

Возле деревни Сятракасы 60-летний пенсионер, управляя иномаркой Hyundai Creta, на скорости не справился с управлением и выехал на встречку, где автомобиль врезался в грузовик Mercedes.

В результате удара у фуры лопнуло переднее левое колесо, ее так же выбросило на встречку - прямо на КАМАЗ-бензовоз.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

В свою очередь отечественный грузовик съехал на обочину. Досталось и следовавшему следом автомобилю Kia Rio. Он сумел уклониться от столкновения, но при этом вылетел в кювет.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

- В аварии пострадали водитель Hyundai Creta и его 6-летний пассажир, - сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии. - Ребенок был пристегнут с использованием бустера.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU

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