В Чувашии в ДТП с четырьмя авто пострадал пенсионер и 6-летний ребенок
Столкновение сразу четырех автомобилей произошло на 653 километре федеральной трассе М7 "Волга" - "Москва-Уфа" в 22.10 в понедельник, 16 декабря.
Возле деревни Сятракасы 60-летний пенсионер, управляя иномаркой Hyundai Creta, на скорости не справился с управлением и выехал на встречку, где автомобиль врезался в грузовик Mercedes.
В результате удара у фуры лопнуло переднее левое колесо, ее так же выбросило на встречку - прямо на КАМАЗ-бензовоз.
Фото: ГИБДД Чувашии
В свою очередь отечественный грузовик съехал на обочину. Досталось и следовавшему следом автомобилю Kia Rio. Он сумел уклониться от столкновения, но при этом вылетел в кювет.
Фото: ГИБДД Чувашии
- В аварии пострадали водитель Hyundai Creta и его 6-летний пассажир, - сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии. - Ребенок был пристегнут с использованием бустера.
Фото: ГИБДД Чувашии
ИСТОЧНИК KP.RU
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