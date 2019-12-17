2019-12-17T13:07:39+03:00
Общество

«Человек должен кем-то себя ощущать»: президент Татарстана Рустам Минниханов против появления «башкиротатар»

Именно так предлагалось называть при всероссийской переписи 2020 тех, кто имеет отношение к обеим национальностям
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В 2020 году состоится всероссийская перепись населения. В связи с этим появилось предложение разрешить гражданам записывать себя «башкиротатарами». Его выдвинул директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков.

Вот только президенту Татарстана Рустаму Минниханову такая идея не понравилась. Об этом он заявил на заседании медиаклуба при полпредстве республики в Москве.

- Человек должен кем-то себя ощущать - украинцем, русским, башкиром, татарином. Я так считаю и с гордостью запишу себя татарином, - сказал Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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