«Человек должен кем-то себя ощущать»: президент Татарстана Рустам Минниханов против появления «башкиротатар»
Именно так предлагалось называть при всероссийской переписи 2020 тех, кто имеет отношение к обеим национальностям
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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В 2020 году состоится всероссийская перепись населения. В связи с этим появилось предложение разрешить гражданам записывать себя «башкиротатарами». Его выдвинул директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков.
Вот только президенту Татарстана Рустаму Минниханову такая идея не понравилась. Об этом он заявил на заседании медиаклуба при полпредстве республики в Москве.
- Человек должен кем-то себя ощущать - украинцем, русским, башкиром, татарином. Я так считаю и с гордостью запишу себя татарином, - сказал Минниханов.
ИСТОЧНИК KP.RU