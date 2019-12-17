В новогоднюю ночь 2020 общественный транспорт Казани будет работать до ночи

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-17T12:33:50+03:00

Вплоть до 8 января городские автобусы будут работать по графикам выходного дня Фото: Мария ЛЕНЦ

А 1 января автобусы выйдут на улицы города в 7.00

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Стало известно, что в новогоднюю ночь общественный транспорт в Казани будет работать до 2.00. 1 января автобусы выйдут на улицы города в 7.00. Дальше вплоть до 8 января транспортное обслуживание горожан будет организовано по графикам выходного дня.

Напомним, открытие главной елки Казани состоится 26 декабря. 35-метровая зеленая красавица зажжет свои огни на площадке около Центра семьи – Чаши. Там же заработает и ледовый городок. Начало праздника в 16.00. Его кульминацией станет салют.

Помимо этого в городе празднично украсят еще четыре больше площадки, 18 общественных пространств, 10 магистралей, а на фонарных столбах установят более полутысячи световых консолей.

ИСТОЧНИК KP.RU