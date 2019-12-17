2019-12-17T12:33:50+03:00
Общество

В новогоднюю ночь 2020 общественный транспорт Казани будет работать до ночи

А 1 января автобусы выйдут на улицы города в 7.00
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Вплоть до 8 января городские автобусы будут работать по графикам выходного дняВплоть до 8 января городские автобусы будут работать по графикам выходного дняФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Стало известно, что в новогоднюю ночь общественный транспорт в Казани будет работать до 2.00. 1 января автобусы выйдут на улицы города в 7.00. Дальше вплоть до 8 января транспортное обслуживание горожан будет организовано по графикам выходного дня.

Напомним, открытие главной елки Казани состоится 26 декабря. 35-метровая зеленая красавица зажжет свои огни на площадке около Центра семьи – Чаши. Там же заработает и ледовый городок. Начало праздника в 16.00. Его кульминацией станет салют.

Помимо этого в городе празднично украсят еще четыре больше площадки, 18 общественных пространств, 10 магистралей, а на фонарных столбах установят более полутысячи световых консолей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане в ДТП с двумя грузовиками на перекрестке пострадали три человека
ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки
В 2019 году цены на бензин в Татарстане выросли на 2,9%
В Марий Эл три рыбака-пенсионера на самодельном квадроцикле провалились под лед
В Татарстане в аварии с грузовиком пострадали пять человек
Хотел продать Нидерландский дукат за 70 тысяч рублей и был обманут
18 декабря жители Кировского района Казани на сутки останутся без воды
В Чувашии в ДТП с четырьмя авто пострадал пенсионер и 6-летний ребенок
«Человек должен кем-то себя ощущать»: президент Татарстана Рустам Минниханов против появления «башкиротатар»
В новогоднюю ночь 2020 общественный транспорт Казани будет работать до ночи
В Казани прокуратура проверит причины возгорания на мебельном складе
Стало известно на сколько в 2020 году в Татарстане повысится плата за электричество и воду
Двое пострадавших в ДТП в Доминикане доставлены в Татарстан
В Татарстане под лёд провалилась "Нива", в которой были четыре человека
18 декабря в четырех районах Казани отключат электричество