Стало известно на сколько в 2020 году в Татарстане повысится плата за электричество и воду

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-17T12:02:48+03:00

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В Татарстане в 2020 году плата граждан за коммунальные услуги повысится на 4%. Об это сообщил первый заместитель председателя Госкомитета республики по тарифам Александр Штром на заседании комитета Госсовета региона по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Так, если в первом полугодии года плата за электроэнергию будет равна привычным 3,78 рубля/кВтч, то уже во втором полугодии она поднимется до 3,93 рублей/кВтч. Кроме того, во втором полугодии дороже станет и водоснабжение - 21,42 рубля за куб.

ИСТОЧНИК KP.RU