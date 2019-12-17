Стало известно на сколько в 2020 году в Татарстане повысится плата за электричество и воду
Стоимость изменится во втором полугодии
О повышении платы заявил первый заместитель председателя Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Штром.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Татарстане в 2020 году плата граждан за коммунальные услуги повысится на 4%. Об это сообщил первый заместитель председателя Госкомитета республики по тарифам Александр Штром на заседании комитета Госсовета региона по жилищной политике и инфраструктурному развитию.
Так, если в первом полугодии года плата за электроэнергию будет равна привычным 3,78 рубля/кВтч, то уже во втором полугодии она поднимется до 3,93 рублей/кВтч. Кроме того, во втором полугодии дороже станет и водоснабжение - 21,42 рубля за куб.
ИСТОЧНИК KP.RU