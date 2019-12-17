Двое пострадавших в ДТП в Доминикане доставлены в Татарстан
Стало известно, что ночью во вторник, 17 декабря, в России были доставлены трое татарстанцев, которые пострадали во время ДТП в Доминикане. Напомним, там 26 ноября перевернулся туристический автобус.
Так, двое были доставлены в трамацентр РКБ Татарстана. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.
Третья – жительница Казани – госпитализирована в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России.
Еще один пострадавший пока находится в госпитале Доминиканской республики. Дата его транспортировка на Родину пока не определена, сообщает Минздрав Татарстана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами: студенту из Казани ампутировали руку
В злополучном туристическом среди прочих находился 22-летний магистрант КФУ Дамир Валиуллин. С места ДТП молодой человек был госпитализирован в больницу. А немного позже стало известно, что врачи не смогли спасти Дамиру руку – ее пришлось ампутировать (подробности)
В ДТП в Доминикане пара из Казани разбилась в день годовщины
Среди туристов, попавших в ДТП, оказались молодые супруги из Казани - 24-летняя Снежанна и 27-летний Роман Ашмарины из Казани. В день годовщины начала своих отношений они готовы были уже вернуться домой из романтического путешествия, однако планы молодой четы перечеркнула авария (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU