Двое пострадавших в ДТП в Доминикане доставлены в Татарстан

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-17T11:33:39+03:00

Еще одна - жительница Казани госпитализирована в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России Фото: Илья СМИРНОВ

Еще один остается в иностранном госпитале – дата его транспортировки на Родину не определена

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Стало известно, что ночью во вторник, 17 декабря, в России были доставлены трое татарстанцев, которые пострадали во время ДТП в Доминикане. Напомним, там 26 ноября перевернулся туристический автобус.

Так, двое были доставлены в трамацентр РКБ Татарстана. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

Третья – жительница Казани – госпитализирована в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России.

Еще один пострадавший пока находится в госпитале Доминиканской республики. Дата его транспортировка на Родину пока не определена, сообщает Минздрав Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU