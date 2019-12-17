В Казани прокуратура проверит причины возгорания на мебельном складе

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-17T12:05:31+03:00

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Прокуратура Татарстана по поручению главы ведомства Илдуса Нафикова организовало проверку в связи пожаром на складе мебели, который произошел 16 декабря на улице Короленко в Казани. Напомним, склад вспыхнул поздно ночью, окончательно его затушили только в 1.05 во вторник, 17 декабря. Общая площадь пожара составила 5 200 квадратных метров.

- В ходе проверки будут выяснены обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие пожару, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. - Будет дана оценка действиям и решениям владельца помещения на предмет соблюдения им противопожарных требований и норм. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU