18 декабря в четырех районах Казани отключат электричество

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-17T10:51:54+03:00

С 8.00 до 20.00 света не будет в Московском и Кировском районах, с 8.00 до 18.00 - в Приволжском и Советском Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В среду, 18 декабря, десятки домов в четырех районах Казани останутся без электричества. Причина этого - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

В частности, с 8.00 до 20.00 света не будет в Московском районе по адресам: Бондаренко 23, 25, 27, 29; Ибрагимова, 83а, 85, 87, 89; Короленко, 11, 13; Кулахметова, 17, 19, 21, 23; Красный Маяк, 39 и Черноморская, 3, 4, 5, 9, 11. Также в список попала школа № 172.

В это же время электричество отключат в Кировском районе. Речь идет о домах: Батыршина, 55, 59, 61, 65, 69, 71, 73/1, 73/2, 75/1, 75/2, 77, 79, 81; Баруди, 18, 18а, 20, 20а; Большая, 2, 4; Коммунаров, 43, 45; Ломоносова, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Петрова, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 23; Пилотская, 29, 36, 38, 40, 42, 45, 52; Серова, 22/24; Серп и Молот, 22, 24, 24а, 26, 28, 31 и Щедрина, 2, 3, 4, 4а, 7а, 7в, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а.

С 8.00 до 18.00 света не будет и в домах Приволжского района на улицах: 2-я Центральная, 3-я Зеленая, Атнинская, Горийская, Запорожская, Камышлы, Лиственная, Пожарная, Прибрежная, Цветочная, Черноплодная. А также в домах Советского района на улицаах Акчарлак, Ак чэчэклэр, Васильковая, Единения, Жемчужная, Красивая, Липецкая, Намус, Пестречинская, Салмачинская, Стройная, Фиалковая, Яркая.

ИСТОЧНИК KP.RU