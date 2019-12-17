2019-12-17T10:51:54+03:00
Общество

18 декабря в четырех районах Казани отключат электричество

Причина этого - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С 8.00 до 20.00 света не будет в Московском и Кировском районах, с 8.00 до 18.00 - в Приволжском и СоветскомС 8.00 до 20.00 света не будет в Московском и Кировском районах, с 8.00 до 18.00 - в Приволжском и СоветскомФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 18 декабря, десятки домов в четырех районах Казани останутся без электричества. Причина этого - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

В частности, с 8.00 до 20.00 света не будет в Московском районе по адресам: Бондаренко 23, 25, 27, 29; Ибрагимова, 83а, 85, 87, 89; Короленко, 11, 13; Кулахметова, 17, 19, 21, 23; Красный Маяк, 39 и Черноморская, 3, 4, 5, 9, 11. Также в список попала школа № 172.

В это же время электричество отключат в Кировском районе. Речь идет о домах: Батыршина, 55, 59, 61, 65, 69, 71, 73/1, 73/2, 75/1, 75/2, 77, 79, 81; Баруди, 18, 18а, 20, 20а; Большая, 2, 4; Коммунаров, 43, 45; Ломоносова, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Петрова, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 23; Пилотская, 29, 36, 38, 40, 42, 45, 52; Серова, 22/24; Серп и Молот, 22, 24, 24а, 26, 28, 31 и Щедрина, 2, 3, 4, 4а, 7а, 7в, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а.

С 8.00 до 18.00 света не будет и в домах Приволжского района на улицах: 2-я Центральная, 3-я Зеленая, Атнинская, Горийская, Запорожская, Камышлы, Лиственная, Пожарная, Прибрежная, Цветочная, Черноплодная. А также в домах Советского района на улицаах Акчарлак, Ак чэчэклэр, Васильковая, Единения, Жемчужная, Красивая, Липецкая, Намус, Пестречинская, Салмачинская, Стройная, Фиалковая, Яркая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новогоднюю ночь 2020 общественный транспорт Казани будет работать до ночи
В Казани прокуратура проверит причины возгорания на мебельном складе
Стало известно на сколько в 2020 году в Татарстане повысится плата за электричество и воду
Двое пострадавших в ДТП в Доминикане доставлены в Татарстан
В Татарстане под лёд провалилась "Нива", в которой были четыре человека
18 декабря в четырех районах Казани отключат электричество
В Чувашии неделю ищут пропавшую женщину
В Чувашии под колесами иномарки погибла 68-летняя пенсионерка
В Татарстане дорожники ликвидируют последствия снегопада, мобилизовав 150 единиц техники
В Чувашии в аварии на встречке погибли три женщины
В столице России отметили 90-летие Института коррекционной педагогики РАО
В Татарстане иномарка влетела под трактор, погиб трехлетний мальчик
Школа №22 в Чебоксарах будет носить имя Героя России Николая Гаврилова
Спортивные объекты Татарстана названы одними из лучших в России
В Йошкар-Оле появится еще один новогодний туристический маршрут
Жителя Чувашии, который обворовал школу, приговорили к 3,5 годам колонии
СУ СКР Татарстана: 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны по ошибке сочли умершим и лишили выплат
Жители Набережных Челнов стали больше получать и больше тратить
Доходность портфелей робота-советника ВТБ Мои Инвестиции обгоняет рынок
Отказалась бросить пить и погибла: в Татарстане пенсионера арестовали по подозрению в убийстве снохи
Жители Марий Эл хранят в банках 59 миллиардов рублей
КФУ получит 10 миллионов рублей на образовательную программу по математике
Минобрнауки Татарстана определилось с целями на 2020 год
Новый год 2020 в Казани: республиканская елка президента Татарстана пройдет 25 декабря
«Никакой остановки не предполагается»: мэрия Набережных Челнов успокаивает горожан в связи с информацией о прекращении работы трамваев
В Казани может находиться пропавшая в Кировской области 16-летняя девушка