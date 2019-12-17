В Татарстане под лёд провалилась "Нива", в которой были четыре человека

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-17T11:11:41+03:00

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Сообщение о том, что на реке Мензеля под лёд в районе Мензелинска в 300 метрах от береговой линии провалилась и частично затонул отечественный внедорожник "Нива", поступило по телефону "112" в 4.16 во вторник, 17 декабря. Очевидец сообщил, что в автомобиле было четверо - водитель, его приятель и две девушки. Все они выбрались из полыньи самостоятельно и с места происшествия их по домам увезли родственники.

- Личности водителя и его спутников уточняются, - сообщили собственные источники "Комсомольской правды Казань" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU