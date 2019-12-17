2019-12-17T13:53:55+03:00
Общество

18 декабря жители Кировского района Казани на сутки останутся без воды

Речь идет о ряде домов на улицах Деловая и Краснококшайская
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкамАвтоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкамФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В среду, 18 декабря, в нескольких домах Кировского района Казани на сутки отключат воду. Причина этого – подключение водопровода к централизованным сетям водоснабжения.

Так, с 9.00 18 декабря до 9.00 19 декабря без воды останутся дом №20 на улице Деловая и дома №№ 101, 101 корпус 1, 119, 123, 125, 125а, 140, 140а, 140б и 142 на улице Краснококшайская.

"Водоканал" просит горожан заранее запастись водой. Автоцистерны с ней будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В четырех районах Казани на время отключат электричество

Речь идет о Московском, Кировском, Приволжском и Советском районах города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане в ДТП с двумя грузовиками на перекрестке пострадали три человека
ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки
В 2019 году цены на бензин в Татарстане выросли на 2,9%
В Марий Эл три рыбака-пенсионера на самодельном квадроцикле провалились под лед
В Татарстане в аварии с грузовиком пострадали пять человек
Хотел продать Нидерландский дукат за 70 тысяч рублей и был обманут
18 декабря жители Кировского района Казани на сутки останутся без воды
В Чувашии в ДТП с четырьмя авто пострадал пенсионер и 6-летний ребенок
«Человек должен кем-то себя ощущать»: президент Татарстана Рустам Минниханов против появления «башкиротатар»
В новогоднюю ночь 2020 общественный транспорт Казани будет работать до ночи
В Казани прокуратура проверит причины возгорания на мебельном складе
Стало известно на сколько в 2020 году в Татарстане повысится плата за электричество и воду
Двое пострадавших в ДТП в Доминикане доставлены в Татарстан
В Татарстане под лёд провалилась "Нива", в которой были четыре человека
18 декабря в четырех районах Казани отключат электричество