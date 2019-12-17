18 декабря жители Кировского района Казани на сутки останутся без воды

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-17T13:53:55+03:00

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Речь идет о ряде домов на улицах Деловая и Краснококшайская

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В среду, 18 декабря, в нескольких домах Кировского района Казани на сутки отключат воду. Причина этого – подключение водопровода к централизованным сетям водоснабжения.

Так, с 9.00 18 декабря до 9.00 19 декабря без воды останутся дом №20 на улице Деловая и дома №№ 101, 101 корпус 1, 119, 123, 125, 125а, 140, 140а, 140б и 142 на улице Краснококшайская.

"Водоканал" просит горожан заранее запастись водой. Автоцистерны с ней будут размещаться согласно поступающим заявкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU