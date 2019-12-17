В Чувашии неделю ищут пропавшую женщину
В Чувашии начались активные поиски 35-летней Натальи Тихоновой. Женщина ушла из дома в Чебоксарах 11 декабря, но до сих пор не вернулась обратно.
Известно, что Наталья ростом около 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней были черные шапка и шарф, зеленая куртка, черные зимние леггинсы и черные ботинки. Также у женщины с собой была черная сумка.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Натальи Тихоновой, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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