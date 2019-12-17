В Чувашии под колесами иномарки погибла 68-летняя пенсионерка
Смертельный наезд на пешехода произошел 16 декабря в 17.10 на автодороге "Чебоксары-Сурское". По предварительным данным, 68-летняя женщина-пешеход переходила оживленную магистраль вне зоны пешеходного перехода, хотя до нее было рукой подать. В результате этого на нее наехала иномарка Mitsubishi Outlander, которой управляла 31-летняя женщина-водитель.
В результате наезда пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте, сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии. По предварительным данным, на пешеходе не было световозвращающих элементов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»