2019-12-17T10:11:00+03:00
Происшествия

В Чувашии под колесами иномарки погибла 68-летняя пенсионерка

Погибшая переходила дорогу с нарушениями
Лика ИСАЕВА
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На месте наезда работали медики и полицейскиеНа месте наезда работали медики и полицейскиеФото: Из материалов пресс-службы
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Смертельный наезд на пешехода произошел 16 декабря в 17.10 на автодороге "Чебоксары-Сурское". По предварительным данным, 68-летняя женщина-пешеход переходила оживленную магистраль вне зоны пешеходного перехода, хотя до нее было рукой подать. В результате этого на нее наехала иномарка Mitsubishi Outlander, которой управляла 31-летняя женщина-водитель.

В результате наезда пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте, сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии. По предварительным данным, на пешеходе не было световозвращающих элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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