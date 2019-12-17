В Татарстане дорожники ликвидируют последствия снегопада, мобилизовав 150 единиц техники

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-17T09:55:29+03:00

На дорогах работает спецтехника Фото: Из материалов пресс-службы

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Татарстан накрыл снегопад, и на расчистку трасс от осадков подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» мобилизовало 150 единиц дорожной спецтехники.

Из них 74 машины задействовано на трассе М-7 «Волга», 49 единиц техники работает на Р-239 «Казань – Оренбург», 17 машин обеспечивают проезд на автодороге Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск», 7 задействовано на автодороге А-295 «Йошкар-Ола - Зеленодольск» и 3 на А-151 «Цивильск – Ульяновск».

Дорожники обращаются к автолюбителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными при движении, учитывать погодные условия, выбирать безопасную дистанцию и скоростной режим.

- В случае сложных ситуаций участникам дорожного движения необходимо обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Федерального дорожного агентства по телефону: 8 (843) 273-54-08 или в службу спасения по номеру 112, - сообщили в пресс-службе управления.

ИСТОЧНИК KP.RU