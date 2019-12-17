В Чувашии в аварии на встречке погибли три женщины

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-17T09:26:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельная авария произошла в понедельник, 16 декабря, вечером на улице Промышленной в Новочебоксарске. По предварительным данным, 29-летняя девушка-водитель отечественной легковушка ВАЗ-2114 превысила безопасную скорость и не справилась с управлением, когда ее автомобиль выехал на встречку. Там легковушка столкнулась с Mazda 3 и после этого врезалась в бетонный забор предприятия, стоявший вдоль дороги.

Сила удара была такова, что "четырнадцатую" смяло, не оставив шанса на спасение ни водителю, ни двум ее пассажиркам.

ИСТОЧНИК KP.RU