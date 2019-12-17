2019-12-17T09:26:24+03:00
Происшествия

В Чувашии в аварии на встречке погибли три женщины

Их отечественная легковушка врезалась в Mazda 3
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла в понедельник, 16 декабря, вечером на улице Промышленной в Новочебоксарске. По предварительным данным, 29-летняя девушка-водитель отечественной легковушка ВАЗ-2114 превысила безопасную скорость и не справилась с управлением, когда ее автомобиль выехал на встречку. Там легковушка столкнулась с Mazda 3 и после этого врезалась в бетонный забор предприятия, стоявший вдоль дороги.

Сила удара была такова, что "четырнадцатую" смяло, не оставив шанса на спасение ни водителю, ни двум ее пассажиркам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новогоднюю ночь 2020 общественный транспорт Казани будет работать до ночи
В Казани прокуратура проверит причины возгорания на мебельном складе
Стало известно на сколько в 2020 году в Татарстане повысится плата за электричество и воду
Двое пострадавших в ДТП в Доминикане доставлены в Татарстан
В Татарстане под лёд провалилась "Нива", в которой были четыре человека
18 декабря в четырех районах Казани отключат электричество
В Чувашии неделю ищут пропавшую женщину
В Чувашии под колесами иномарки погибла 68-летняя пенсионерка
В Татарстане дорожники ликвидируют последствия снегопада, мобилизовав 150 единиц техники
В Чувашии в аварии на встречке погибли три женщины
В столице России отметили 90-летие Института коррекционной педагогики РАО
В Татарстане иномарка влетела под трактор, погиб трехлетний мальчик
Школа №22 в Чебоксарах будет носить имя Героя России Николая Гаврилова
Спортивные объекты Татарстана названы одними из лучших в России
В Йошкар-Оле появится еще один новогодний туристический маршрут
Жителя Чувашии, который обворовал школу, приговорили к 3,5 годам колонии
СУ СКР Татарстана: 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны по ошибке сочли умершим и лишили выплат
Жители Набережных Челнов стали больше получать и больше тратить
Доходность портфелей робота-советника ВТБ Мои Инвестиции обгоняет рынок
Отказалась бросить пить и погибла: в Татарстане пенсионера арестовали по подозрению в убийстве снохи
Жители Марий Эл хранят в банках 59 миллиардов рублей
КФУ получит 10 миллионов рублей на образовательную программу по математике
Минобрнауки Татарстана определилось с целями на 2020 год
Новый год 2020 в Казани: республиканская елка президента Татарстана пройдет 25 декабря
«Никакой остановки не предполагается»: мэрия Набережных Челнов успокаивает горожан в связи с информацией о прекращении работы трамваев
В Казани может находиться пропавшая в Кировской области 16-летняя девушка